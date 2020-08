China trebuie sa construiasca o "fortareata inexpugnabila" pentru a mentine stabilitatea in Tibet, a proteja unitatea nationala si a educa masele in lupta impotriva "separatismului", le-a spus presedinte Xi Jinping liderilor de rang inalt ai Partidului comunist, relateaza sambata media de stat, preluate de Reuters. China a obtinut controlul asupra Tibetului in 1950 in ceea ce descrie drept o "eliberare pasnica" care a ajutat regiunea himalayana izolata sa-si depaseasca trecutul "feudal". Insa criticii, condusi de liderul spiritual tibetan in exil Dalai Lama, sustine ca regimul de la Beijing comite…