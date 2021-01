Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul comercial Trump vs China pare sa fi fost caștigat de asiatici, potrivit cifrelor de la sfarșitul mandatului actualului președinte american. Tarifele pe importuri impuse de administrația americana nu au reușit sa afecteze China, mai mult, costurile au fost suportate tot de americani, rezulta…

- Echipa de experti de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) insarcinata sa ancheteze cu privire la originea noului coronavirus SARS-CoV-2 care era asteptata in China saptamana trecuta urmeaza sa-si inceapa misiunea joi, a anuntat luni Ministerul chinez al Sanatatii, relateaza AFP. Aceasta…

- Vehiculele electrice sunt considerate viitorul transportului dat fiind gradul redus de poluare creat de producerea și de utilizarea acestora. Din pacate, prețul lor este inca mult peste cel al mașinilor clasice. Dar acest lucru este pe cale sa se schimbe. Tehnologia acumulatorilor de orice fel inoveaza…

- Austria lanseaza un nou model de lockdown. Intreaga țara va intra in carantina incepand cu data de 17 noiembrie, pentru trei saptamani, iar apoi se va face testarea in masa a intregii populații. Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anunțat, duminica, intrarea in carantina și apoi testarea in masa, model…

- Economiile Americii si zonei euro sunt inca mai mici decat erau anul trecut, in timp ce China a depasit deja nivelul avut in ultimul trimestru din 2019 si a redevenit motorul de crestere al economiei mondiale.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire…

- Elevii din China vor invața la școala despre pandemia de coronavirus și despre „succesul” pe care țara l-a avut in gestionarea acesteia. Conform The Guardian, guvernul a aprobat programa despre pandemia de COVID-19 pentru elevii chinezi din invațamantul primar și gimnazial. Elevii chinezi vor invața…

- Saudel, al 17-lea taifun care loveste China in acest an, a perturbat traficul in provincia insulara sudica Hainan, informeaza sambata agentia Xinhua potrivit Agerpres. Incepand de sambata la pranz, circulatia trenurilor de mare viteza pe bucla feroviara care inconjoara insula a fost suspendata din…

- In timp ce majoritatea lumii se lupta in continuare cu pandemia, China demonstreaza inca o data ca o recuperare economica rapida este posibila atunci cand virusul este adus ferm sub control.