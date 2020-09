Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile pentru Covid-19 dezvoltate de Rusia si China au un neajuns comun: sunt bazate pe un virus de raceala comuna la care au fost expusi multi oameni, ceea ce le poate limita eficacitatea, potrivit unor experti citati de Reuters.

- Europa lanseaza cea mai mare inițiativa privind dezvoltarea terapiei pentru Covid-19 și viitoarele amenințari reprezentate de noul coronavirus. Un consorțiu alcatuit din cele mai mari companii farmaceutice de pe continent a reușit sa atraga in mega-planul ticluit la Paris și firme din SUA și China,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a asigurat populatia ca nu trebuie sa se teama de transmiterea Covid-19 prin alimente, dupa ce China a anuntat ca a descoperit coronavirus pe unele produse importate, scrie News.ro„Nu credem ca noul coronavirus poate fi transmis prin alimente. Daca am inteles bine, China…

- Seful cercetatorilor OMS, Soumya Swaminathan, atrage atentia ca strategia aplicata de unele tari, precum Suedia, privind atingerea imunizarii colective a populatiei prin expunerea la noul coronavirus a persoanelor tinere si sanatoase care pot trece prin forme usoare si medii ale bolii COVID-19 este…

- La sase luni de la izbucnirea pandemiei, oamenii de stiinta inca incearca sa afle o serie de specificitati ale coronavirusului si ale bolii pe care o provoaca, pentru a raspunde la o serie de intrebari privind imunitatea si rolul factorilor genetici, noteaza revista Nature, preluata de Hotnews. La sfarsitul…

- Oamenii de știința din China au descoperit inca din 2013 urmele unui virus asemanator cu cel care provoaca Covid-19. Acestea sunt concluziile unei anchete realizate de The Times. Totul ar fi pornit de la o mina din sud-vestul Chinei, infestata cu lilieci și șobolani. Șase mineri de aici s-au imbolnavit…

- Președintele Rusiei ia in serios amenințarea pandemiei și a impus masuri stricte pentru a se proteja de cei care il viziteaza in aceasta perioada, scrie The Guardian.Vladimir Putin beneficiaza de masuri speciale de protecție in fața coronavirusului: oricine il viziteaza in aceasta perioada trebuie sa…