- Armata chineza testeaza in prezent ceea ce ar putea deveni cea mai puternica arma navala creata vreodata pe plan mondial, informeaza marti portalul belgian La Libre, citand canalul de televiziune american CNBC. Chinezii ar fi pe cale sa creeze un puternic tun electric cu suport electromagnetic,…

- Inteligenta artificiala a ajuns in cele mai neasteptate locuri din China, chiar si in toaletele publice unde aparate de recunoastere faciala distribuie hartie igienica utilizatorilor pentru a face economie, relateaza vineri EFE, citata de Agerpres.

- CEFC Shanghai International Group, o filiala a China CEFC Energy, compania care vrea sa preia KMG International (fosta Rompetrol), a anuntat luni ca a ratat plata unor obligatiuni in valoare de 2,09 miliarde de yuani (327,3 milioane de dolari), intrand astfel in incapacitate de plata pe fondul masurilor…

- Un incident mai puțin obișnuiti a avut loc in județul Prahova. Un tanc care se afla pe un trailer de armata s-a desprins și a alunecat parțial pe șosea, in zona localitații Loloiasca din județul Prahova.Incidentul s-a produs pe DN1B, din cauza slabei asigurari a sistemului de fixare. Astfel,…

- Armata chineza (PLA) a desfașurat saptamana trecuta cel mai mare exercițiu militar maritim efectuat vreodata in Marea Chinei de Sud. Pentru prima data, a participat la exerciții grupul de portavioane de atac, acesta reprezentand cele mai moderne arme ale armatei chineze.

- Escaladarea tensiunilor comerciale intre marile puteri economice mondiale si amenintarea revenirii protectionismului risca sa compromita cresterea solida a comertului mondial, preconizata la 4,4% in acest an, a avertizat joi directorul Organizatiei Mondiale a Comertului, Roberto Azevedo. Timp…

- Doua distrugatoare americane dotate cu lansatoare de racheta "Tomahawk" au fost trimise in Marea Mediterana in contextul acuzatiilor aduse de SUA de utilizare a armelor chimice de catre militarii sirieni in orasul Duma. Armata siriana a fost plasata in alerta, in perspectiva unor lovituri internationale,…