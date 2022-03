Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al ambasadei chineze in SUA, intrebat despre informatiile din presa conform carora Rusia cere Chinei ajutor militar, a spus ca Beijingul este concentrat sa evite ca razboiul din Ucraina „sa scape de sub control”, relateaza News.ro citand BBC. „Prioritatea acum este de a preveni…

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- In situația dintre Rusia și Ucraina, este necesar de incurajat ambele parți, ca ele sa mențina dinamica negocierilor, sa depașeasca dificultațile, sa continue contactele și sa obțina rezultate. Acest lucru a cerut comunitații internaționale liderul Chinei, Xi Jinping, in timpul discuției in format video…

- China trebuie sa actioneze in conformitate cu declaratiile sale de promovare a pacii mondiale si sa se alature efortului de a opri invazia Ucrainei de catre Rusia, a declarat luni prim-ministrul australian Scott Morrison. Oficialul australian ca lumea este in pericol de a fi remodelata de un „arc al…

- In ultimii ani am tot vazut stiri despre „prietenia sino-rusa", cu poze cu Xi Jinping si Vladimir Putin facand declaratii comune, participand la diverse ceremonii sau incheiand si reafirmand parteneriate. Dar oare aceste gesturi inseamna ca China este aliatul Rusiei si o va sprijini in circumstantele…

- China sugereaza ca un anumit lucru este „cel mai important” pentru a se putea pune capat conflictului dintre Rusia și Ucraina. China a sugerat miercuri cum Rusia și Ucraina pot face pace și pot pune capat crizei care a zguduit intreaga lume. Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Zhang Jun, a spus…

- Odata cu declanșarea ofensivei rusești in Ucraina, unul din cei mai importanți parteneri strategici ai Rusiei, China, a incercat sa aplaneze conflictul, deși a existat o temere din partea analiștilor occidentali referitor la un posibil ajutor dat Rusiei. Dar, președintele chinez Xi Jinping i-a cerut…

- H.D. Hartmann, analist de politica externa, a vorbit despre eventualele intelegeri economice intre China si Rusia. Analistul H.D. Hartmann a vorbit despre o eventuala decuplare economica a Occidentului de Federatia Rusa si aruncarea Moscovei in acorduri economice cu Republica Populara Chineza. „Aruncarea…