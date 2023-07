Stiri pe aceeasi tema

- China spera la continuarea implementarii acordului pachet privind transportul de cereale pe Marea Neagra. Acest lucru a fost declarat luni de purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, in cadrul unui briefing. {{691619}}"China spera ca acordul pachet privind transportul de cereale…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „SUA vor continua sa iși apere interesele și conceptul despre valori, continuand sa faca lucruri care nu sunt pe placul Chinei.” In replica, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a transmis ca „autoritațile de…

- China a observat intențiile primului-ministru al Japoniei Fumio Kishida de a participa la Summitul NATO și iși exprima o mare preocupare, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. China considera ca dezvoltarea relațiilor interstatale trebuie sa favorizeze pacea și…

- Potrivit unui raport prezentat recent de Microsoft, organizatiile de hacheri chinezi au lansat atacuri cibernetice in SUA, acuzatii respinse joi de purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. Ea a afirmat ca raportul este intocmit neprofesionist, este „o carpeala” și fara dovezi…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca urmatoarele doua luni vor fi "decisive" in ceea ce priveste viitorul acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, care permite exportul in siguranta a granelor din porturile ucrainene, relateaza CNN, citata de News.ro.

- Pozitia Chinei in criza din Ucraina este consecventa si clara, iar toate partile implicate trebuie sa evite adoptarea de actiuni care ar putea duce la escaladarea situatiei in zona, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, raspunzand la o intrebare legata de atacul…

- Sub eforturile comune depuse de tarile din regiune, actuala situatie din Marea Chinei de Sud este stabila in general, nu exista nicio problema in ceea ce priveste libertatea de navigatie maritima si aeriana, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, raspunzand la o…

- 21 aprilie este ziua care marcheaza implinirea unui an de la lansarea Inițiativei de securitate globala de catre președintele Xi Jinping. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a declarat vineri ca China este susținator și practician al acestei importante inițiative. De…