Stiri pe aceeasi tema

Rusia si China au convenit sa extinda cooperarea in cadrul unei intalniri a ministrilor de Externe ai celor doua tari, care a avut loc miercuri, in China, potrivit agentiei de stiri Interfax, care citeaza Ministerul de Externe al Rusiei, pe fondul a ceea ce Moscova a descris drept "conditii internationale…

Cetatenii italieni nu ar trebui sa plece pentru a lupta in Ucraina, a declarat joi Ministerul de Externe de la Roma, dupa ce in presa italiana au aparut relatari conform carora unii italieni intentioneaza sa lupte pe front contra invaziei ruse, transmite Reuters.

Statele Unite ar trebui sa faca o descriere convingatoare a activitatilor lor bio-militare din Ucraina si din lume, in cel mai scurt timp posibil, a declarat joi un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe, transmite Xinhua, relateaza Agerpres.

Ministerul de Externe chinez a respins joi in termeni fermi afirmatia secretarului de stat american Antony Blinken potrivit careia ezitarea Beijingului de a condamna agresiunea rusa in Ucraina este in contradictie cu pozitia Chinei cu privire la Carta Natiunilor Unite, relateaza Reuters.

Ministerul de Externe din Rusia anunța joi ca negocierile cu ucrainenii au fost reluate. Parțile discuta prin intermediul legaturii video, noteaza mediafax.

Ministerul chinez de Externe a facut apel vineri catre toate partile sa asigure securitatea facilitatilor nucleare din Ucraina, dupa izbucnirea unui incendiu la o cladire adiacenta celei mai mari centrale nucleare din Europa, pe fondul luptelor intense, relateaza Reuters.

Un barbat israelian a fost ucis in Ucraina, luni, in timp ce conducea un vehicul intr-un convoi care se indrepta spre granita cu Republica Moldova, a anuntat Ministerul de Externe al Israelului, fara a preciza cine l-a impuscat pe barbat, relateaza Reuters.

Ministerul de Externe din China a negat luni o informatie comunicata de Statele Unite potrivit careia lansatorul uzat preconizat sa se prabuseasca pe fata indepartata a Lunii luna viitoare ar fi un deseu spatial in urma misiunii lunare chineze desfasurata in 2014, informeaza Reuters.