China studiază impactul armelor americane în Ucraina. Concluziile după un an de război China are nevoie sa dezvolte capacitați pentru a dobori sateliți de tip Starlink și de a proteja tancurile și elicopterele de lansatoare mobile de rachete, de tip Javelin, potrivit agenției Reuters, care a avut acces la studiile facute de cercetatori chinezi din domeniul militar asupra razboiului de pe teritoriul Ucrainei. China este atenta la problemele […] The post China studiaza impactul armelor americane in Ucraina. Concluziile dupa un an de razboi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

