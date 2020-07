Stiri pe aceeasi tema

- O noua tulpina de gripa care are potențialul de a deveni pandemica a fost identificata in China de oamenii de știința. A aparut recent și este transportata de porci, dar poate infecta oamenii, spun ei, potrivit BBC, preluat de Hotnews. Cercetatorii sunt ingrijorați ca ar putea suferi mutații in continuare,…

- Cercetatorii chinezi au descoperit un nou tip de gripa porcina, capabil sa declanșeze o pandemie, potrivit unui studiu publicat luni in revista științifica americana Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), citat de AFP .

- Oamenii de stiinta au descoperit in China o tulpina a virusului gripei porcine care prezinta toate caracteristicile necesare pentru a provoca o viitoare pandemie, potrivit unui studiu publicat luni in revista stiintifica americana Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informeaza AFP.…

- China a publicat datele stiintifice legate de secventierea genomului noului coronavirus responsabil cu aparitia recenta a unui focar in Beijing, iar oficialii chinezi au declarat vineri ca au identificat o tulpina europeana in baza studiilor preliminare, informeaza Reuters. China, presata…

- ​"Un virus microscopic ne-a adus în genunchi și înca nu știm ce sa facem." Astfel și-a început discursul secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în deschiderea lucrarilor Adunarii Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) prin videoconferința. Adunarea se…

- ​Presedintele Donald Trump a anuntat marti suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe motivul "proastei gestionari" a pandemiei noului coronavirus, informeaza miercuri agentiile de presa internationale."Astazi ordon suspendarea finantarii OMS pe…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat marti tarile si regiunile care au introdus masuri de izolare a populatiei in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus sa nu le ridice prea devreme, relateaza Reuters. Cercetatorii sunt de parere ca ieșirea din carantina ar putea declanșa…

- Presedintele american Donald Trump a criticat dur, marti, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), acuzand faptul ca s-a ocupat mai mult de China si ca a dat sfaturi „gresite” in timpul crizei de coronavirus, a scris Reuters.