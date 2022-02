Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 7 februarie, Joe Biden a promis, dupa discutia cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba, ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pâna în Germania, daca armata Moscovei traverseaza granita Ucrainei. „Daca Rusia invadeaza,…

- Joe Biden s-a intalnit, luni, 7 februarie, cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba. In urma discuțiilor avute in contextul crizei din Ucraina, președintele american a promis ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pana in Germania, daca armata Moscovei traverseaza…

- Statele Unite au afirmat luni ca nu au "nicio divergenta" cu europenii cu privire la sanctiunile fara precedent care vor fi impuse Rusiei in cazul unei invazii a Ucrainei si nici cu privire la urgenta amenintarii, noteaza AFP."Nu exista ambiguitate", "nu exista nicio divergenta", a spus purtatorul de…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…

- La Geneva au inceput negocierile oficiale intre delegațiile din SUA și Rusia cu privire la situația de la frontiera cu Ucraina. Un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a declarat ca summitul a inceput la ora 10:00, ora Romaniei. Discuțiile sunt conduse de secretarul de stat adjunct Wendy Sherman…

- Occidentul acuza Moscova de pregatirea unei agresiuni impotriva Ucrainei, tinand cont de zecile de mii de soldati si cantitatile semnificative de material si echipamente militare desfasurate la granita Rusiei cu Ucraina.Pentru saptamana viitoare sunt preconizate discutii intre responsabili ai SUA si…

- Liderul de la Kremlin și-a confirmat prezența la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, care vor avea loc la Beijing in februarie 2022, și anunța un „nou model de cooperare” cu președintele chinez Xi Jinping, relateaza The Guardian . Decizia lui Vladimir Putin vine in contextul boicotului…

- ​Joe Biden spune ca elaboreaza inițiative ample pentru a îngreuna invadarea Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin și ca nu va accepta "liniile roșii" ale Moscovei, declarațiile președintelui american venind într-un context de temeri ca acest conflict care mocnește la…