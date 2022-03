Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti și oficiali ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a aborda, intre altele, razboiul din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri, relateaza EFE. Intalnirea, care s-a desfasurat timp de peste…

- Sullivan a declarat pentru CNN ca Statele Unite sunt de parere ca Beijingul era instiintat de planul Rusiei de a invada Ucraina inainte ca invazia sa aiba loc, desi este posibil ca statul chinez sa nu fi inteles intreaga amploare a planului. In prezent, Washingtonul urmareste indeaproape in ce masura…

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut un anunț la care puțini se așteptau. Crucea Roșie chineza va furniza ajutor umanitar Ucrainei, in contextul razboiului cu Rusia. Oficialul chinez a lansat inca o data un apel la continuarea discuțiilor pe care diplomatica. Oficialul de la Beijing a menționat,…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a cerut marți omologului sau chinez Wang Yi sa foloseasca legaturile Beijingului cu Moscova pentru a pune capat invaziei militare ruse asupra Ucrainei, a transmis ministerul de externe ucrainean, intr-un comunicat, citat de Reuters.Potrivit declarației,…

- China face apel la toate partile implicate in conflictul din Ucraina sa-si mentina calmul si sa evite noi escaladari, a declarat luni purtatorul de cuvant al MAE chinez Wang Wenbin.Oficialul chinez a reiterat la conferinta de presa cotidiana ca Beijingul considera ca trebuie luate in serios preocuparile…

