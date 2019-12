Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate de Washington in octombrie impotriva unor diplomati chinezi in Statele Unite, a anuntat in fata presei o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying.”Indemnam inca o data Statele Unite sa-si corecteze…

- China a anuntat vineri masuri de "retorsiune" impotriva diplomatilor americani prezenti pe teritoriul ei, intre care faptul de a anunta autoritatile inainte de a se intalni cu oficiali sau experti, informeaza France Presse. Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying,…

- China a anuntat luni suspendarea imediata a escalelor de recuperare pentru navele de razboi americane in Hong Kong si sanctiuni impotriva mai multor organizatii neguvernamentale americane, informeaza France Presse. Aceste sanctiuni au fost luate ca raspuns la adoptarea de catre Statele…

- Beijingul a reactionat cu furie, joi, fata de promulgarea de catre presedintele american Donald Trump a unei legi care sustine manifestatiile in favoarea democratiei la Hong Kong, catalogand acest text drept o ”abominatie absoluta” si amenintand Washingtonul cu represalii, in plin razboi comercial…

- Beijingul a convocat un inalt diplomat american la sediul Ministerului sau de Externe miercuri, amenintand Washingtonul cu 'represalii' dupa ce Senatul a adoptat un text in sprijinul Hong Kong, teritoriu semiautonom confruntat cu manifestatii de amploare pentru democratie din luna iunie, potrivit…

- Hua Chunying, o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, a declarat vineri ca vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, minte, dupa ce acesta a acuzat Beijingul ca incearca sa cenzureze companiile americane și ca incalca drepturile protestatarilor din Hong Kong, potrivit Euronews.„Remarcile…

- China a cerut joi sa fie respectata suveranitatea siriana, dupa lansarea unei ofensive turce in nordul acestei tari impotriva fortelor kurde, potrivit France Presse. 'China considera ca suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a Siriei trebuie sa fie respectate si mentinute',…