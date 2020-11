China: Sonda spaţială Chang'e-5 a fost lansată spre Lună Prima misiune de acest gen de la cea efectuata de fosta URSS in 1976: China a lansat marti o sonda spatiala spre Luna pentru a colecta si a aduce pe Pamant mostre prelevate de pe Luna, relateaza AFP. Aceasta operatiune ambitioasa va permite de asemenea gigantului asiatic sa testeze noi tehnologii, esentiale pentru a trimite asa cum intentioneaza astronauti pe astrul lunar pana in 2030. Sonda spatiala Chang'e-5 a fost propulsata de o racheta Long March-5 la ora locala 04:30 (20:30 GMT luni) de la centrul spatial Wenchang, in insula Hainan (sud), potrivit agentiei de presa chineze Xinhua. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

