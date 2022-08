Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Beijing a anuntat, vineri, suspendarea cooperarii cu Statele Unite in anumite domenii, ca reactie la vizita efectuata in Taiwan de Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor de la Washington. Ministerul chinez de Externe a transmis Washingtonului ca va fi suspendata cooperarea…

- China a anunțat vineri ca nu va mai colabora cu SUA in mai multe domenii cum ar fi cooperarea transfrontaliera in domeniul criminalitații, siguranța maritima și relațiile privind imigrația și politicile antidrog. Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai crescute din ultima perioada, odata cu vizita…

- Ministerul chinez de Externe condamna ferm, marti, vizita presedintei Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi in Taiwan, relateaza AFP si CGTN. Presedinta Camerei Reprezentantilor Statelor Unite a sosit pe insula marti seara (ora locala), in pofida unor amenintari cu represalii ale Chinei. Aceasta…

- Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, va ateriza in scurt timp la Taipei, in cadrul unei vizite din turneul ei asiatic, potrivit BBC. Vizita nu figura in programul oficial, dar informațiile despre iminența ei a starnit reacții de protest vehemente la Beijing, care vede in asta o recunoaște…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, ar urma sa efectueze marti o vizita in Taiwan, au declarat pentru Reuters doua persoane familiarizate cu chestiunea, in timp ce China a avertizat ca armata sa "nu va sta fara sa faca nimic" daca politiciana americana se va deplasa in insula…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a avertizat joi, 28 iulie, pe omologul sau american Joe Biden, in cadrul celei de-a cincea convorbiri telefonice pe care au avut-o, „sa nu se joace cu focul” in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul avertismentelor Beijingului privind o posibila…

- Beijingul a avertizat marți ca va lua „masuri hotarate și puternice” daca purtatoarea de cuvant a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, viziteaza Taiwanul, in ceea ar fi cea mai importanta vizita la inalt nivel a unei delegații americane pe insula autonoma, din ultimii 25 de ani,…

- Ministerul chinez de Externe a declarat marți ca o vizita a in Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ar submina serios suveranitatea și integritatea teritoriala a Chinei, iar Statele Unite vor suporta consecințele.