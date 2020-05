Negociatorii chinezi si americani si-au luat angajamentul sa puna in aplicare acordul lor comercial semnat la inceputul anului, in pofida pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Ministerul Comertului de la Beijing, ca urmare a unei discutii telefonice intre cele doua capitale, scrie AFP.



Pandemia, care paralizeaza economia mondiala, a putut pune la indoiala promisiunea Chinei de a creste cu 200 de miliarde de dolari pe doi ani achizitia de produse americane, facuta cu ocazia semnarii acordului in ianaurie.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mirza, editor online: Ady Ivascu)