Stiri pe aceeasi tema

- China a insistat luni asupra respectarii „cutumei istorice“ in succesiunea lui Dalai Lama, liderul spiritual al tibertanilor, respingand o sugestie a Statelor Unite cu privire la implicarea ONU in aceasta procedura, relateaza AFP.

- China a insistat luni asupra respectarii „cutumei istorice“ in succesiunea lui Dalai Lama, liderul spiritual al tibertanilor, respingand o sugestie a Statelor Unite cu privire la implicarea ONU in aceasta procedura, relateaza AFP.

- China a insistat luni asupra respectarii ”cutumei istorice” a desemnarii Dalai Lama, respingand o sugestie a Statelor Unite cu privire la implicarea ONU in aceasta procedura - fara ca decesul actualului lider tibetan sa fi avut loc, relateaza AFP.

- China a insistat luni asupra respectarii "obiceiului istoric" in desemnarea unui dalai lama, respingand sugestia Statelor Unite de a implica Organizatia Natiunilor Unite (ONU) in aceasta procedura fara a astepta macar decesul actualului lider spiritual tibetan, informeaza AFP potrivit Agerpres. Ambasadorul…

- China a insistat luni asupra respectarii "obiceiului istoric" in desemnarea unui dalai lama, respingand sugestia Statelor Unite de a implica Organizatia Natiunilor Unite (ONU) in aceasta procedura fara a astepta macar decesul actualului lider spiritual tibetan, informeaza

- Nationala masculina de baschet a Statelor Unite ale Americii, dubla campioana mondiala si tripla campioana olimpica en titre, a fost eliminata surprinzator, miercuri, dupa ce a pierdut cu 79-89 in fata reprezentativei Frantei, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2019 care are loc in China.…

- Liviu Dragnea și cei doi copii ai sai au primit interdicția de a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din cauza actelor de corupție ale fostului lider PSD. Anunțul a fost facut public de Departamentul de Stat al SUA, care a precizat ca masura punitiva impotriva fostului lider al PSD reprezinta…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi lansarea unui comandament militar american al spatiului care va avea ca misiune sa asigure suprematia Statelor Unite, amenintata de China si Rusia, pe acest nou teren de razboi, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Este un moment istoric, o zi istorica in care…