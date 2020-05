Stiri pe aceeasi tema

- China si Statele Unite sunt "in pragul unui nou Razboi Rece", a avertizat duminica ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP.

- Președintele american Donald Trump, i-a acordat șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un termen de 30 de zile pentru a face ”schimbari majore”. In caz contrar, SUA intrerupe definitiv finanțarea organizației, informeaza BBC.Șeful de la Casa Alba a postat pe pagina…

- ”Tensiunile SUA-China amplificate din cauza pandemiei Covid-19 atarna deasupra piețelor financiare precum sabia lui Damocles. In timp ce China este ingrijorata de un conflict militar, unii numesc aceste tensiuni Razboiul Rece 2.0, iar alții le spun tensiunile nucleare financiare. Poziția pe care o vor…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” in care ia in deradere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, potrivit Reuters.​ In animația postata online de catre Xinhua, agenția de presa oficiala a…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” în care ia în derâdere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, relateaza Reuters.​Washingtonul și Beijingul se afla…