Stiri pe aceeasi tema

- China si Statele Unite au convenit luni sa creeze un Grup de Lucru care sa ”caute solutii la probleme comerciale si de investitii si sa promoveze interesele comerciale americane in China”, anunta Departamentul american al Comertului, relateaza AFP.Secretara americana a Comertului Gina Raimondo a…

- Secretarul american al Comerțului, Gina Raimondo, se așteapta sa poata efectua o vizita in China in cursul acestei veri. "Planuiesc o calatorie [in China] in cursul acestei veri. Inca mai perfecționam data și planurile", a declarat ea, in cadrul unui seminar la Woodrow Wilson Centre din Washington.…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a cerut reforme de piața in China, dar a subliniat ca cele mai mari doua economii ale lumii nu se decupleaza. Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a dat startul unei vizite de patru zile la Beijing, facand apel la reforme de piața, dar subliniind…

- China se așteapta ca Statele Unite sa ia masuri concrete pentru a imbunatați relațiile comerciale și economice dintre cele doua țari. Ministerul chinez al Comerțului a facut aceasta precizare intr-o declarație emisa cu ocazia vizitei secretarului american al Trezoreriei, Janet Yellen, la Beijing. "China…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat luni, cu prilejul unei intalniri cu secretarul american de stat Antony Blinken, „progresele” si „terenurile de intelegere” intre Beijing si Washington, in pofida tensiunilor, relateaza AFP si DPA. Aceasta intrevedere a avut loc in a doua si ultima zi a vizitei…

- Directorul CIA in vizita secreta in China/ Putin - Trebuie sa prevenim destabilizarea RusieiDirectorul CIA, Bill Burns, a calatorit in China, luna trecuta, in incercarea de a iniția "un dezgheț" in relațiile dintre Washington și Beijing, scrie Financial Times, argumentand ca "misiunea secreta a unuia…

- Directorul CIA, Bill Burns, a fost in China luna trecuta, vizita secreta a unuia dintre cei mai de incredere oficiali ai presedintelui Joe Biden semnaland cat de ingrijorata a devenit Casa Alba in legatura cu deteriorarea relatiilor dintre Beijing si Washington, relateaza vineri Financial Times, conform…

- Un pilot de vanatoare chinez a efectuat saptamana trecuta o "manevra nejustificat de agresiva" in apropierea unui avion de supraveghere american care opera deasupra Marii Chinei de Sud, potrivit armatei americane, transmite The Guardian, informeaza News.ro.Incidentul - despre care Pentagonul spune…