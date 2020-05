Stiri pe aceeasi tema

- Cele 194 de țari ale OMS se intalnesc luni, virtual, pentru prima data in istoria organizației, pentru a discuta raspunsul internațional la pandemie, cu tensiunile sino-americane, discuțiile despre Taiwan și vaccinurile ca subiecte de fricțiune. In ciuda creșterii tensiunilor dintre Washington și Beijing,…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” in care ia in deradere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, potrivit Reuters.​ In animația postata online de catre Xinhua, agenția de presa oficiala a…

- Trump ameninta ca va impune tarife Beijingului, din cauza pandemiei. ”Se discuta despre cat de puternic trebuie lovita China” Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezmintit vineri ca ar fi primit si neglijat o alerta precoce a Taiwanului cu privire la o transmitere intre oameni a noului tip de coronavirus, dupa izbucnirea epidemiei in China, in decembrie, dupa cum acuza Washingtonul organizatia, informeaza AFP, citata…

- Rivalitatea dintre Washington si Beijing nu a fost atenuata de lupta impotriva COVID-19, cunoscand chiar marti o escaladare, cand China s-a declarat "indignata" de un tweet al presedintelui Donald Trump care vorbeste despre un "virus chinez", potrivit Agerpres. In ultimele zile, un purtator de cuvant…