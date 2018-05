Stiri pe aceeasi tema

- China a acceptat sa ia masuri pentru cresterea importurilor de bunuri si servicii americane pentru a-si reduce deficitul comercial cu Statele Unite, au anuntat cele doua tari intr-un comunicat comun. Washington si Beijing nu au mentionat in acest nou acord obiectivul de reducere a deficitului stabilit…

- Europa este ingrijorata ca ar putea deveni o victima colaterala din cauza escaladarii disputei comerciale intre Statele Unite si China, a declarat miercuri Phil Hogan, comisar european al Agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Hogan a discutat despre aceasta ingrijorare cu subsecretarul…

- Razboiul comercial dintre SUA si China, care a tras in jos bursele in ultimele saptamani, reprezinta de fapt doar un plan cu bataie lunga al statului american care se va folosi de aceasta situatie pentru a negocia tarife mai bune cu Beijingul in viitor, considera analistii Erste Group, proprietarul…

- Ministerul Comertului din China a anuntat miercuri ca planuieste sa impuna taxe vamale speciale in cazul a 106 de produse importate din SUA, dupa ce Washingtonul a publicat o lista cu importuri din China care ar putea fi vizate de taxe suplimentare, informeaza agentia Dpa. Lista de produse…

- Administratia Trump a publicat o lista cu 1.300 de produse din China care ar putea fi vizate de taxe suplimentare. Statele Unite planuiesc sa impuna tarife suplimentare la produse in valoare de 50 de miliarde de dolari, pentru a pedepsi China pentru presupuse furturi intelectuale in domeniul industriei…

- China a anuntat duminica noi tarife la produsele provenite din Statele Unite, precum fructe sau produse din carne de porc, ca reactie la decizia presedintelui Trump de a impune taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite, informeaza cotidianul The New York Post.

- Incepand de saptamana viitoare, Statele Unite ale Americii vor impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, a anuntat joi seara presedintele Donald Trump, citat de postul CNBC. Liderul de la Casa Alba a anuntat tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu.…