Directorul MI5, serviciul britanic de securitate interna, Ken McCallum, le-a cerut miercuri, 14 iulie, concetațenilor sa trateze amenințarea spionajului din Rusia și China la fel de vigilent ca terorismul, avertizand ca spionii straini cauta sa fure tehnologie, sa semene discordie și sa atace infrastructura. Ken McCallum, a declarat ca serviciile secrete britanice au inregistrat 10.000 […] The post China și Rusia, șuții lumii. Avertisment fara precedent al MI5 pentru britanici first appeared on Ziarul National .