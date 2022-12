China și Rusia, cu ochii pe SUA. Pentagonul a testat cu succes o rachetă hipersonică – VIDEO Armata americana a anunțat luni ca a testat cu succes o racheta hipersonica, o tehnologie de ultima ora pe care o dezvolta și China și Rusia. Rachetele hipersonice, capabile sa lanseze o arma nucleara catre o ținta specifica, sunt concepute pentru a zbura cu viteza mare și la altitudine redusa și pentru a schimba direcția […] The post China și Rusia, cu ochii pe SUA. Pentagonul a testat cu succes o racheta hipersonica - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

