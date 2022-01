Stiri pe aceeasi tema

- China și Rusia au blocat joi la ONU o cerere a SUA de saptamâna trecuta de a sancționa cinci nord-coreeni, unul care locuiește în Rusia, ceilalți patru pe teritoriul chinez, ca raspuns la recentele lovituri cu rachete ale Coreei de Nord, au declarat diplomații pentru AFP.Cei 15 membri…

- Rusia cere o reuniune a puterilor nucleare, dupa ce reprezentanții acestor state au semnat o declarație comuna. Declarația puterilor nuclerare a fost semnata, la 3 ianuarie 2022, de SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia și China. O zi mai tarziu, la 4 ianuarie, Rusia a reafirmat ca dorește o intalnire…

- Cele cinci tari membre ale Consiliului de Securitate (SUA, China, Rusia, Marea Britanie si Franta) s-au angajat luni "sa previna diseminarea" armelor nucleare, intr-o declaratie comuna inainte de o conferinta pentru examinarea implementarii Tratatului de Neproliferare Nucleara (NPT), relateaza AFP.…

- Intr-o discuție telefonica avuta duminica cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, Joe Biden a precizat clar ca „Statele Unite si aliatii sai vor raspunde decisiv daca Rusia va invada Ucraina”, potrivit unui comunicat transmis de Casa Alba, citat de CNN . De asemenea, presedintele Biden si-a exprimat…

- Iranul a anuntat joi ca a lansat trei dispozitive de cercetare spatiala, un proiect ce ar putea stârni condamnarea Occidentului în timp ce discutiile asupra programului sau nuclear sunt în desfasurare, relateaza France Presse citata de Agerpres. "Lansatorul de sateliti…

- China si Rusia fac presiuni pentru relaxarea sanctiunilor internationale impotriva Coreei de Nord, potrivit unei proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU, consultat miercuri de dpa. Cele doua tari doresc imbunatatirea calitatii vietii populatiei din Coreea de Nord prin ridicarea…