China și Rusia, alerte roșii în noua strategie de apărare a SUA. Washingtonul spune când va folosi arme nucleare SUA au publicat noua strategie de aparare a țarii, document care stabilește strategia celei mai puternice armate din lume pentru anii urmatori. Pentagonul avertizeaza ca armele nucleare ale SUA sunt menite sa „descurajeze orice forma de atac strategic”, se arata in documentul publicat, impreuna cu noua strategie generala de aparare și cu noua poziție in […] The post China și Rusia, alerte roșii in noua strategie de aparare a SUA. Washingtonul spune cand va folosi arme nucleare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

