- Astazi se implinesc 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Populara Chineza și Republica Moldova. Cei doi șefi de stat s-au trimis reciproc mesaje de felicitare cu aceasta ocazie solemna. Potrivit unui comunicat emis presei de Ambasada chineza de la Chișinau, de-a lungul…

- Marea Britanie n-a primit nicio cerere din partea Interpol în privința cetațenilor Republicii Moldova, Veaceslav Platon și Gheorghe Cavcaliuc. O spune ambasadorul britanic la Chișinau, Steven Fisher. Potrivit diplomatului, țara sa este deschisa sa colaboreze cu Republica Moldova în privința…

- In contextul discuțiilor privind situația de securitate regionala, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a avut o intrevedere cu ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița. „Am reiterat ca Republica Moldova sprijina necesitatea dialogului cu privire…

- Republica Moldova a fost obligata de CtEDO sa plateasca 50.000 de euro moldovencei Lidia Snegur, in calitate de despagubire pentru prejudiciul material, in cauza Snegur impotriva autoritaților de la Chișinau. Litigiul se trage inca din 2003, cand reclamanta a fost acționata in judecata de colega sa…

- Protestul de amploare din fața judecatoriei Balți, la care s-au adunat mii de oameni, continua și la aceasta ora. Cu puțin timp in urma, in fața mulțimii a ieșit, in direct, și liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor. El a declarat ca, dupa decizia abuziva a Comisiei Electorale Centrale, puterea de la Chișinau,…

- Klaus Iohannis recunoaște ca Republica Moldova a salvat Romania. ”Nu vom uita acest gest!”, a declarat acesta intr-o declarație pe care a avut-o la finalul intalnirii pe care a avut-o cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. ”Am avut in acest an un dialog bilateral extrem de intens, pe toate…

- Compania rusa Gazprom a anuntat luni ca va sista in 48 de ore furnizarea gazelor naturale catre Republica Moldova daca guvernul de la Chisinau nu achita sumele pe care s-a angajat sa le plateasca pana pe 22 noiembrie in contul unor livrari de gaze deja efectuate, relateaza Reuters si mass-media de peste…

- Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Mevlüt Çavusoglu, va efectua joi, 18 noiembrie, o vizita la Chișinau, la invitația viceprim-ministrului Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul de presa…