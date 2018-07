China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China prima sa vizita in afara Europei dupa ce a fost numit de catre premierul Theresa May in locul lui Boris Johnson, care a demisionat din cauza unor dezacorduri cu sefa guvernului privind strategia acesteia pentru Brexit.

Intr-o conferinta de presa cu omologul sau chinez, Wang Yi, Hunt a afirmat…