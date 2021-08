China şi India vor continua dialogul vizând slăbirea tensiunilor asupra frontierei lor disputate India si China vor continua dialogul vizand slabirea tensiunilor asupra frontierei lor disputate, au anuntat luni cele doua tari, pe fondul preocuparilor legate de un conflict mai amplu, in timp ce trupe ale celor doi giganti economici continua sa se ciocneasca in zona in litigiu, relateaza Reuters. Cele doua parti au avut un "schimb de opinii sincer si in profunzime", potrivit unui comunicat comun al armatelor indiana si chineza, care sunt de acord sa rezolve diferentele "intr-o maniera expeditiva". "Cele doua parti au convenit de asemenea ca (...) vor continua eforturile lor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

