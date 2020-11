Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile japoneze vor sa oblige companiile sa isi incurajeze angajatii barbati sa intre in concediu de paternitate, informeaza un articol publicat joi in cotidianul Nikkei, intr-un moment in care Guvernul de la Tokyo vrea sa creasca natalitatea, transmite Reuters.Doar 7% dintre angajatii…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, susține ca Uniunea Europeana a facut un nou pas spre configurarea unei relații mai echilibrate cu Administrația de la Beijing. “Sunt multumit ca am putut discuta prin videoconferinta cu presedintele Xi Jinping, alaturi de Ursula von der Leyen, presedintele…

- Grupul ByteDance a discutat despre vanzarea diviziei americane a TikTok cu posibili cumparatori, intre care Microsoft si Oracle, de cand presedintele Donald Trump a amenintat luna trecuta ca va interzice serviciul daca nu va fi vandut. Trump a dat termen ByteDance pana la jumatatea lunii septembrie…

- Guvernul taiwanez a publicat miercuri o imagine a copertei viitorului pasaport, care a fost reproiectat pentru a nu mai fi confundat cu pasaportul chinez, transmit Reuters si dpa. Pe coperta noului pasaport taiwanez cuvintul 'TAIWAN' a fost extins, in timp ce numele oficial 'REPUBLICA CHINEZA', ce apare…

- Presedintele Senatului ceh, Milos Vystrcil, va plati „un pret ridicat” pentru vizita sa oficiala in Taiwan, a avertizat luni ministrul de Externe chinez, Wang Yi. Oficialul ceh a respins amenințarea, afirmand ca nu doreste o confruntare politica, relateaza dpa si Reuters, preluate de Agerpres.

- China trebuie sa construiasca o "fortareata inexpugnabila" pentru a mentine stabilitatea in Tibet, a proteja unitatea nationala si a educa masele in lupta impotriva "separatismului", le-a spus presedinte Xi Jinping liderilor de rang inalt ai Partidului comunist, relateaza sambata media de stat, preluate…

