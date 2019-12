Un satelit de observare a Terrei, construit in colaborare de China si Brazilia, a fost lansat vineri in spatiu in cadrul unui program bilateral considerat drept un model pentru o cooperare mai larga intre statele BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), potrivit Reuters, potrivit Agerpres.

Earth Resource Satellite-4A (CBERS-4A) a fost lansat la bordul unei rachete Long March-4B de la baza de lansare din nordul provinciei chineze Shanxi, a precizat agentia chineza Xinhua.

Satelitul este cel de-al saselea dezvoltat in cadrul proiectului bilateral China-Brazilia Earth…