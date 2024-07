Stiri pe aceeasi tema

- Vicecancelarul german Robert Habeck a avertizat din nou sambata guvernul chinez cu privire la consecintele economice ale sprijinului sau pentru Rusia in razboiul impotriva Ucrainei, relateaza dpa, conform Agerpres.

- Summitul pentru pace organizat de Volodimir Zelenski in Elveția a fost menit sa demonstreze sprijinul lumii pentru Ucraina și sa sublinieze izolarea Rusiei. A facut exact contrariul. Rusia nu a fost invitata. China nu a trimis o delegație. Alte țari importante care ar putea influența Kremlinul – inclusiv…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri in Elvetia, unde a doua zi va incepe o conferinta privind pacea in Ucraina, ce va reuni zeci de sefi de stat si de guvern. Kievul spera sa obtina de la ‘Conferinta la nivel inalt privind pacea’ un larg sprijin international in favoarea planului…

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. In contrast, in 2023, doar 24.900 tone au fost exportate de statele membre UE in afara blocului comunitar. Valoarea acestor…

- Devalorizarea monedei este descrisa pe scara larga de economiști ca fiind o "opțiune nucleara", din cauza repercusiunilor globale grave pe care le-ar putea declanșa, scrie Newsweek.Devalorizand in mod intenționat yuanul, de exemplu, China ar putea stimula exporturile prin ieftinirea și creșterea competitivitații…

- Vorbind duminica la ”Intalnirea speciala pentru colaborare globala, crestere si energie pentru dezvoltare” a WEF din Riad, Arabia Saudita, el a avertizat ca rapoartele datoriilor globale sunt aproape de niveluri nemaivazute din anii 1820 si ca exista un risc de ”stagflatie” pentru economiile avansate.…

- Atacul fara precedent al Iranului asupra Israelului și razboiul pe scara larga al Rusiei in Ucraina - ambele derulate in ciuda apelurilor la reținere - par sa expuna o slabiciune crescanda a aliaților occidentali in ceea ce privește descurajarea amenințarilor, scrie luni, 15 aprilie, Sky News. Daca…

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova in cea mai mare consolidare militara de dupa epoca sovietica, furnizand tehnologie pentru drone și rachete, imagini din satelit și mașini-unelte, au declarat inalți oficiali americani, citați de Reuters, potrivit antena3.ro. Cu toate…