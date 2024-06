Stiri pe aceeasi tema

- Spania, Irlanda și Norvegia vor recunoaște oficial marți statul palestinian, in ciuda unei reacții furioase din partea Israelului, care s-a gasit din ce in ce mai izolat dupa șapte luni de conflict din Gaza. Aproximativ 144 din cele 193 de state membre ale Națiunilor Unite recunosc un stat palestinian,…

- Statele Unite și-au pierdut statutul de hegemon, iar China se transforma intr-o superputere, a declarat șeful diplomației europene, Josep Borrell, in timpul unui discurs susținut la Universitatea Oxford din Marea Britanie. „Sistemul internațional in care am trait dupa Razboiul Rece a incetat sa mai…

- Ministrii Energiei din tarile bogate din Grupul celor Sapte (G7) au ajuns luni la un acord pentru a-si inchide centralele pe carbune din tarile lor pana in 2035 cel tarziu, intr-un pas semnificativ catre tranzitia de la combustibilii fosili catre alte forme de energie, transmite Reuters.”Avem un acord…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca susține „orice roman pentru orice functie internationala”, vorbind despre faptul ca președintele Klaus Iohannis se afla in cursa pentru funcția de secretar general al NATO. Intr-o declarație la Prima TV, liderul PSD a susținut ca atuul președintelui in acest context…

- Statele Unite au in prezent 5.044 de focoase nucleare in arsenalul sau militar, in timp ce Rusia are 5.580, potrivit unui studiu realizat de Federația Oamenilor de Știința Americani. Potrivit acestui studiu, China are 500 de focoase nucleare, Franța are 290, iar Marea Britanie are 225.

- Caldera McDermitt din Statele Unite ar conține cel mai mare zacamant de litiu din lume. Se estimeaza ca situl adaposteste zeci de milioane de tone de metal alcalin prețios. Acest lucru ar putea duce la mai multe modificari ale prețurilor și ofertei, dar nu numai, in condițiile in care lumea este dependenta…

- Noul feed implemetat in Europa funcțioenaza deja in Statele Unite și ar fi contribuit la o creștere cu 24% a conținutului din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii la nivel global de la lansare, potrivit unui comunicat TikTok.Persoanele sub 18 ani vor avea feed-ul educațional activat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis duminica premierului olandez Mark Rutte, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Ankara va sustine un candidat pentru postul de secretar general al NATO in functie de asteptarile si nevoile sale, scrie Agerpres preluand Reuters.President @RTErdogan…