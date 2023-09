China şi-a lansat propriul chatbot cu AI, Ernie (creaţie Baidu) China se alatura goanei dupa chatboti cu AI, odata cu lansarea propriului chatbot, Ernie. Creatie a gigantului motoarelor de cautare Baidu, Ernie este disponibil pentru publicul larg. Alte doua companii, Baichuan si Zhipu AI au lucrat la solutii similare. Dezvoltatorii de solutii AI din China vor sa concureze cu Open AI si al sau ChatGPT. Mutarea Baidu vine in ciuda reglementarilor stricte ale Guvernului chinez, care a impus control asupra anumitor informatii si un grad de cenzura. Ghidul emis de Beijing luna trecuta spune ca AI-ul generativ trebuie sa „adere la valorile de baza ale socialismului”… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

