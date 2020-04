China: Sesiunea anuală a Parlamentului se va deschide la 22 mai (Xinhua) Parlamentul chinez isi va deschide sesiunea anuala la 22 mai, a informat miercuri agentia oficiala de presa Xinhua, cu o intarziere de doua luni si jumatate din cauza pandemiei, potrivit Reuters si AFP.



Conditiile pentru organizarea reuniunii anuale a Parlamentului au fost indeplinite, pentru ca situatia epidemica legata de coronavirus s-a imbunatatit in tara, a transmis Xinhua citand forul de decizie al parlamentului chinez.



Evenimentul, care de obicei reuneste circa 3.000 de deputati in cadrul solemn al Palatului Poporului din Beijing

Sursa articol si foto: agerpres.ro

