- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters, citata de Agerpres "China a inregistrat deja un total de…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…

- China a anuntat miercuri 52 de decese provocate de coronavirus in ultimele 24 de ore si ajunge la 2.715 totalul cumulat al victimelor de la aparitia pneumoniei virale in luna decembrie 2019 in provincia Hubei (centru), informeaza AFP. Este cea mai mica cifra de deces in trei saptamani in aceasta provincie.…