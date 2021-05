Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Israelului la Beijing a criticat vehement televiziunea chineza pentru "antisemitism flagrant" intr-un reportaj despre sprijinul acordat de SUA statului israelian, relateaza AFP. Intr-un videoclip publicat marti pe Twitter, serviciul anglofon al canalului de informatii public chinez…

- Noile restrictii vor fi introduse la recomandarea Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA (CDC), din cauza numarului extraordinar de mare de cazuri de Covid-19 si a multiplelor variante care circula in India”, a spus oficialul. Biden a emis o interdictie similara in luna ianuarie, pentru…

- Administratia Joseph Biden este ingrijorata ca Beijingul ar putea recurge la preluarea controlului asupra Taiwanului, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, pare din ce in ce mai dispus sa asume riscuri pentru a lasa o mostenire politica importanta, anunța MEDIAFAX. "China pare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a stiut si probabil a coordonat un efort al Rusiei de manipulare a campaniei prezidentiale americane din 2020, în favoarea fostului presedinte Donald Trump, cu acuzatii ”înselatoare sau lipsite de fundament” împotriva contracandidatului acestuia,…

- SUA au apreciat vineri ca reforma electorala pe care China doreste sa o impuna in Hong Kong este ''un atac direct'' la adresa autonomiei teritoriului, relateaza AFP. "Statele Unite condamna atacurile persistente ale Republicii Populare Chineze impotriva institutiilor democratice…

- Statele Unite colaboreaza cu Japonia, India si Australia la un plan de distribuire a vaccinurilor impotriva COVID-19 in Asia, pentru a contracara influenta Chinei, scrie marti ziarul Financial Times, citat de Reuters. Persoane la curent cu dialogul dintre Washington si aliati afirma ca in ultimele…

- Administratia Joseph Biden sustine planul solutionarii conflictului israelo-palestinian prin coexistenta a doua state, a declarat secretarul de Stat american, Antony Blinken, dupa conversatia cu ministrul israelian de Externe, Gabi Ashkenazi, relateaza Haaretz și Mediafax.„A fost minunat…