Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat telefonic sambata cu ministrul de externe chinez, Wang Yi, despre "razboiul premeditat, neprovocat si nejustificat al Moscovei impotriva Ucrainei", a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, citat de Reuters,…

- Conform comunicatului, Wang Yi i-a spus lui Dmitro Kuleba ca Beijingul este pregatit sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la oprirea razboiului prin diplomatie.China, care si-a dezvoltat relatiile cu Moscova in ultimii ani, dar pastrand in acelasi timp legaturi diplomatice cordiale si schimburi…

- Ucraina le cere chinezilor, care au relații bune cu Kremlinul, sa intervina in conflictul cu Rusia. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a solicitat omologului sau chinez Wang Yi sa se foloseasca de legaturile Beijingului cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa asupra Ucrainei, a…

- Deși nu sunt aliați militari, China și Rusia au prezentat un front din ce in ce mai unit in fața a ceea ce ei considera ca o interferența occidentala in afacerile lor interne, respingand sancțiunile conduse de SUA și votand adesea ca bloc in ONU. Acest lucru a fost subliniat in declarația comuna din…

- SUA a avertizat Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va diminua consecintele unei invazii a Ucrainei, ba din contra, va duce la o economie și mai fragila, transmite Reuters . Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat ca Statele Unite au o serie de…

- Intr-o convorbire telefonica purtata joi cu omologul sau american Antony Blinken, ministrul chinez de Externe, Wang Yi, și-a exprimat sprijinul fața de Moscova, informeaza corespondentul la Beijing al Radio France Internationale. Beijingul și Moscova, spune corespondentul RFI, ”iși comunica tot sau…

- ​Secretarul de Stat american Antony Blinken efectueaza marti o vizita în Ucraina, pentru a afisa astfel sustinerea Statelor Unite pentru Kiev pe fondul unor temeri cu privire la o invazie a Rusiei, anunta într-un comunicat Departamentul de Stat american, citat de CNN. Blinken, care…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite le-a transmis cetațenilor americani sa evite calatoriile in Ucraina atat din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, cat și din cauza „amenințarilor crescande din Rusia”. „Cetațenii SUA trebuie sa cunoasca informarile potrivit carora Rusia planifica o acțiune…