Stiri pe aceeasi tema

- O noua tulpina de COVID, despre care oamenii de știința spun ca prezinta modificari nemaivazute pana acum la nivelul proteinei spike, a fost descoperita luna trecuta in Franța, iar pana acum a fost identificata in alte patru state europene, relateaza sambata The Jerusalem Post și hotnews.ro . Varianta,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca in perioada urmatoare creșterea numarului de cazuri de Covid se va menține. „Astazi din pacate avem peste 3.900 de cazuri confirmate și raportate de infecție cu Sars-Cov-2 in condițiile in care vorbim de o rata…

- Noua varianta, cunoscuta sub numele de C.1.2, a fost detectata pentru prima data in luna mai și s-a raspandit acum in majoritatea provinciilor sud-africane și in alte șapte țari din Africa, Europa, Asia și Oceania, potrivit unor cercetari facute in Africa de Sud, relateaza Reuters.Oamenii de știința…

- Numarul de pacienti infectati cu coronavirus din spitalele din Statele Unite a trecut joi de 100.000, cel mai inalt nivel din ultimele opt luni, potrivit Departamentului pentru Sanatate, transmite Reuters. Spitalizarile celor cu Covid-19 s-au dublat, astfel, pe parcursul ultimei luni. In ultima saptamana,…

- Numarul de pacienți infectați cu coronavirus din spitalele din Statele Unite a trecut joi de 100.000, cel mai inalt nivel din ultimele opt luni, potrivit Departamentului pentru Sanatate, transmite Reuters.Spitalizarile celor cu Covid-19 s-au dublat, astfel, pe parcursul ultimei luni. In ultima saptamana,…

- Persoanele infectate cu varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2 au o incarcatura virala de 300 de ori mai mare decat cele infectate cu varianta originala atunci cand sunt observate primele simptome, potrivit unui studiu sud-coreean, relateaza marti Reuters. Dar incarcatura virala…

- Persoanele vaccinate care se infecteaza cu Covid-19 au niveluri inalte de Sars-Cov-2 in gat și nas, dar nu toți acești viruși sunt contagioși, sugereaza un nou studiu, citat de Reuters .Dintre 24.706 lucratori din sistemul de sanatate olandez vaccinați contra Covid-19, un numar de 161 au dezvoltat…

- Tot mai multe cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 sunt anunțate in Romania, iar numarul deceselor raportate crește simțitor. Autoritațile discuta deja despre eventuale noi restricții. Acestea ar urma sa fie stabilite printr-o hotarare de guvern de prelungire a starii de alerta care va fi adoptata, cel…