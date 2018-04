Stiri pe aceeasi tema

- Administratia pentru cutremure din China a anuntat, vineri, ca a raportat din greseala doua seisme majore, alertele fiind de fapt "scurgeri accidentale" in spatiul public ale unei simulari, relateaza Reuters. Joi seara, administratia a anuntat pe site-ul sau ca au avut loc doua cutremure cu magnitudinea…

- Deficitul comercial al Statelor Unite a urcat in februarie la cel mai ridicat nivel din ultimii 9 ani si jumatate, atat importurile cat si exporturile atingand niveluri record, datorita cererii puternice atat pe plan intern cat si extern, transmite Reuters, scrie news.ro.Informatia referitoare…

- Primaria Sectorului 2 doreste cresterea calitatii serviciilor publice prin consolidarea in mod performant si eficient a capacitatii administratiei publice, urmand ca ea sa devina un exemplu de buna practica pentru toate administratiile locale din tara. Pentru realizarea dezideratului, Primaria Sectorului…

- Românul Vadim Spasescu a decedat pe 2 martie 2018, în regiunea Donețk, rapus de glontele unui lunetist. El este originar din satul Ciorna, raionul Ocna, Regiunea Odesa, și își facea serviciul militar în batalionul întâi de asalt și desant al brigazii…

- Informatia vine din Statele Unite ale Americii ca o reactie la ceea ce s-a intamplat cu un profesor din Bucuresti, calcat de mascati. Ce este si mai interesant: nici pana in astazi profesorul nu a primit macar scuze din partea celor care au dat ordinul sa ii fie sparta casa de catre politisti si sa-ii…

- Astfel, cheltuielile militare s-ar putea ridica de la 612 miliarde de dolari in 2018 la 686 miliarde in 2019. Aceasta inseamna o crestere a bugetului Pentagonului cu peste 10%, in conditiile in care cheltuielile umanitare si diplomatice sunt drastic reduse. Administratia presedintelui american…

- Cand s-a nascut de fapt Gica Hagi. O dezvaluire care rastoarna tot ceea ce știam despre originile celui mai mare fotbalist roman din toate timpurile. Actele oficiale indica faptul ca Gica Hagi, liderul Generației de Aur, s-a nascut pe 5 februarie 1965, la Sacele (Constanța), intr-o familie de machedoni…

- Filipine va mentine strânse relatii cu Beijingul, pentru a evita orice conflict care ar putea determina China sa faca uz de armele ce se crede ca sunt instalate în insulele disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza luni dpa. Purtatorul de cuvânt prezidential, Harry Roque, a declarat…