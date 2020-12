China se declară deschisă vizitelor care nu sunt ''răuvoitoare'' în regiunea Xinjiang China s-a declarat luni "deschisa" oricarei vizite in regiunea Xinjiang, sub rezerva ca ea sa nu fie "rauvoitoare", dupa afirmatii ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care a deplans refuzul Beijingului de a primi acolo reprezentanti ai ONU pentru a ancheta modul in care sunt tratati musulmanii, relateaza AFP.



Cel putin un milion de uiguri si membri ai altor etnii musulmane sunt sau ar fi fost internati in tabere de reeducare in aceasta regiune vasta, conform unor organizatii de aparare a drepturilor omului.



China sustine ca este vorba de centre de formare profesionale,

Sursa articol: agerpres.ro

