China se consideră „murdărită” de acuzaţiile americane potrivit cărora COVID ar fi rezultatul unui accident de laborator Beijingul a contestat, luni, ipoteza Departamentului american pentru Energie (DoE), potrivit careia originea pandemiei de COVID-19 ar fi un accident de laborator din China, declarandu-se „murdarita” de aceste acuzatii. „Trebuie sa se inceteze cu aceasta teorie privind o scurgere din laborator, sa se inceteze murdarirea (imaginii) Chinei si sa se inceteze politizarea cautarii originilor virusului”, […] The post China se considera „murdarita” de acuzatiile americane potrivit carora COVID ar fi rezultatul unui accident de laborator appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

