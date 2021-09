Stiri pe aceeasi tema

- Un deficit tot mai mare de energie in China a dus la oprirea productiei in numeroase fabrici, inclusiv la multi furnizori ai Apple si Tesla, in timp ce unele magazine din nord-estul tarii au operat la lumina lumanarilor, iar mall-urile au inchis devreme, semn al impactului economic al acestei situatii,…

- Aceasta criza a energiei este provocata de livrarile insuficiente de carbune, inasprirea standardelor referitoare la emisii si cererea puternica din partea producatorilor industriali, care au urcat preturile carbunelui la niveluri record si au dus la reducerea utilizarii pe scara larga. Rationalizarea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, astazi, in sedinta online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidenta de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Timis, anexe intocmite pe baza…

- Doua mari companii au fost obligate sa opreasca activitatea unor importante fabrici care produc semiconductori in Germania, dupa o defectiune in alimentarea cu electricitate. De aceasta data, nu criza din sectorul energetic a fost de vina, ci un balon ratacit care a a declanșat un scurtcircuit. Pagubele…

- Criza energetica a Europei a forțat un important producator de ingrașaminte sa opreasca doua uzine britanice, primul semn ca o creștere record a prețurilor la gaz și electricitate amenința sa incetineasca redresarea economica a regiunii. CF Industries Holdings Inc. a anunțat ca oprește operațiunile…

- Intel ar putea acționa impotriva rivalilor sai prin rezervarea intregii capacitați de producție a fabricilor TSMC pentru cipuri pe 3 nanometri. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) este o companie taiwaneza specializata in producția de procesoare de inalta performanța. Fabricile TSMC produc…

- In ciuda stocurilor pe care si le-a facut, tocmai pentru a se pune la adapost de criza cipurilor, Apple nu va scapa, in cele din urma, de aceasta problema, care ii va afecta vanzarile. In conferinta cu investitorii, legata de rezultatele financiare ale ultimului trimestru, seful companiei, Tim Cook,…