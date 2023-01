Cea mai populata țara a lumii, China, a scazut, in 2022, pentru prima data in ultimii 60 de ani. Motivul este strict legat de creșterea costului vieții. Cea mai populata țara a lumii, China, a scazut, in 2022, pentru prima data in ultimii 60 de ani. Potrivit cifrelor oficiale, anul trecut au fost inregistrate 9,56 milioane. In total, anul trecut au fost inregistrate 9,56 milioane de nasteri, care nu au compensat cele 10,41 milioane de decese, a anuntat Biroul national de statistica (BNS) intr-un raport. Așadar, populatia Chinei a scazut cu aproximativ 850.000 de persoane in 2022. Avand in vedere…