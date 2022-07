Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre UE, au anuntat, joi, premierul ucrainean Denis Smihal si presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, relateaza CNN.

- Primele schimburi comerciale de energie electrica cu Ucraina/ Republica Moldova, dupa sincronizarea cu reteaua europeana, vor fi realizate incepand cu 30 iunie, pe interconexiunea cu Romania, a anuntat marti transportatorul national de energie electrica Transelectrica, potrivit news.ro. Fii…

- Kremlinul a luat prima mare decizie, dupa anuntul Finlandei ca a decis aderarea la NATO. Astfel, Rusia a intrerupt exporturile de energie electrica spre Finlanda. Compania responsabila de vanzarile rusești de energie electrica catre Finlanda, RAO Nordic, și-a anunțat vineri intenția de a opri livrarile…

- Compania responsabila de vanzarea de energie electrica catre Finlanda, RAO Nordic, si-a anuntat vineri intentia de a inceta livrarile de la miezul noptii, invocand restante de plata, in momentul in care Finlanda si-a anuntat aderarea la NATO. Exporturile din Rusia catre Finlanda „sunt la zero in prezent,…

- Rusia va suspenda livrarile de energie electrica catre Finlanda in acest weekend de sambata la ora 1.00, a declarat furnizorul RAO Nordic, pe fondul tensiunilor crescande legate de dorința Finlandei de a adera la NATO, potrivit The Guardian. RAO Nordic, o subsidiara a holdingului energetic de stat rus…

- Imobilele racordate ilegal la reteaua de energie electrica, in vizorul Jandarmeriei Dambovița The post Imobilele racordate ilegal la reteaua de energie electrica, in vizorul Jandarmeriei Dambovița first appeared on Partener TV .

- OMV Petrom nu mai importa titei din Rusia, ca raspuns la conflictul din Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe, din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES. In acest context, compania evalueaza…