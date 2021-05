China se bagă în conflictul israeliano-palestinian. Somn ușor, Biden Beijingul s-a oferit duminica sa medieze intre israelieni și palestinieni pentru a gasi o soluție la escaladarea violenței care a intrat in cea de-a doua saptamana. China nu a dorit pana acum sa joace un rol in prim-plan in conflictul israeliano-palestinian. Ce vrea sa faca China in acest butoi cu pulbere? Beijingul și-a anunțat duminica, dorința sa […] The post China se baga in conflictul israeliano-palestinian. Somn ușor, Biden first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste luni cu omologul sau egiptean Abdel Fattah el-Sisi, in semn de ”sustinere a unei medieri egiptene in curs” in conflictul israeliano-palestinian, in marja unei conferinte internationale pe tema ajutorarii Sudanului, anunta Palatul Elysee, relateaza…

- Ministrul chinez de Externe Wang Yi si-a exprimat duminica regretul in legatura cu ''obstructionarea'' de catre Statele Unite in ceea ce priveste adoptarea unei declaratii in Consiliul de Securitate al ONU prin care se solicita incetarea ostilitatilor dintre israelieni si palestinieni,…

- Conflictul israeliano-palestinian a intrat in a cincea zi de ostilitați. Armata israeliana a trimis trupe terestre, inclusiv tancuri, la granița cu Fașia Gaza, dar a anunțat ca deocamdata, militarii nu au intrat in teritoriul palestinian.

- Consiliul de Securitate al ONU va tine duminica la orele 14.00 GMT o reuniune publica virtuala cu privire la conflictul israeliano-palestinian, dupa tergiversari cu Statele Unite care au refuzat organizarea acesteia vineri, au indicat joi surse diplomatice, noteaza AFP. Sesiunea a fost solicitata de…

- Consiliul de Securitate al ONU a organizat miercuri o noua întâlnire de urgenta cu usile închise pe subiectul fierbinte al violentelor israeliano-palestiniene, în care Statele Unite, la fel ca luni, s-au opus adoptarii unei declaratii comune, considerate a fi "contraproductive",…

- Statele Unite vor trimite un emisar in Orientul Mijlociu pentru a le cere israelienilor si palestinienilor sa opreasca escaladarea conflictului dupa o serie de raiduri si de ciocniri din ultimele zile, a anuntat miercuri seful diplomatiei americane Antony Blinken, care a facut apel la Israel "sa…

- Joe Biden a dat clar de inteles: conflictul israeliano-palestinian, fara speranta unei solutionari rapide, nu face parte din prioritatile sale. Dar, la fel ca in cazul multora dintre predecesorii sai, o criza il obliga pe cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite sa intervina macar pentru evitarea…

- Este premiul suprem in diplomație și aproape fiecare președinte modern l-a cautat, in ciuda șanselor mici: rezolvarea crizei israeliano-palestiniene de cateva decenii. Dar Joe Biden nu este atat de interesat. In schimb, noua administrație intenționeaza sa se bazeze pe unele dintre politicile lui Donald…