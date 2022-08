Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9351 lei, in scadere cu 0,02 bani fata de cotatia precedenta, de 4,9353 lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cresterea demografica a Chinei a incetinit semnificativ, iar statisticile indica faptul ca populatia tarii ar urma sa scada inainte de 2025, scrie cotidianul de stat Global Times, citand un inalt oficial guvernamental, potrivit Reuters . Datele statistice privind natalitatea publicate duminica au aratat…

- Cresterea demografica a Chinei a incetinit semnificativ si se asteapta ca populatia tarii sa inceapa sa scada inainte de 2025, scrie cotidianul de stat Global Times, citand un inalt oficial guvernamental, transmite luni Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Francul a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Francul a atins vineri, 8 iulie, un nou maxim istoric in raport cu leul.Cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei.In schimb, moneda nationala s-a apreciat, vineri,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.…

- Datoria populatiei a atins un maxim istoric in primul trimestru al acestui an, conform unui raport dat publicitatii marti de Banca centrala a Rusiei, informeaza AFP. ‘Chiar inainte de declansarea crizei (generata de sanctiunile impuse pentru razboiul declansat in Ucraina), piata creditelor personale…

- O sticla de lichior "baijiu" (lichior alb, bautura de traditie in China, sau lichior de sorg), a atins la licitatie suma de 10 miliarde de yuani - 1,406 miliarde de euro - pe platforma de licitatii Alibaba, dar nu a fost adjudecata deoarece vanzarea a fost suspendata, au informat miercuri medii locale…