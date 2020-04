China scoate pentru prima oară câinii și pisicile de pe lista animalelor comestibile Câinii și pisicile, animale a caror carne este consumata de o minoritate de chinezi, au fost excluși pentru prima oara de pe lista oficiala a animalelor comestibile, care este stabilita de autoritațile de la Beijing, scrie AFP.



Textul, supus dezbaterii publice pâna în 8 mai, a fost publicat miercuri de ministerul Agriculturii și afacerilor rurale și enumera animalele care pot fi crescute pentru carne, blana sau scopuri medicale.



Câinii și pisicile nu mai sunt prezente pe aceasta lista.



"Este pentru prima oara când guvernul chinez stabilește… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Covid-19. In urma experimentelor desfasurate in laborator de oamenii de stiinta din China, pisicile si cainii pot fi infectati cu noul coronavirus, dar nu pot infecta si oamenii, transmite CNN. Pe langa aceasta descoperire, dovezile arata ca animalele nu pot muri din cauza virusului chiar…

- Liliecii, cainii, pisicile si alte animale domestice sau salbatice sunt din nou disponibile in pietele din China, in timp ce Beijingul sarbatoreste „victoria” asupra coronavirusului. Pietele in care...

- Perioada medie de incubatie a noului coronavirus este de cinci pana la sapte zile, iar cea maxima de 14 zile, a anuntat, miercuri, la Beijing, Du Bin, presedintele ramurii de ingrijire a pacientilor critici din cadrul Asociatiei Medicale Chineze. Du Bin a declarat totodata ca, desi in provincia…

- Comitetul permanent al Parlamentului chinez s-a intrunit luni și a hotarat "interzicerea completa" a comerțului de animale salbatice, "abolirea prostului obicei de a consuma prea multe animale salbatice și protejarea eficienta a sanatații și vieții populației", a anunțat televiziunea de stat CCTV,…

- Organizatorii Salonului auto din Beijing au anuntat amanarea evenimentului, care ar fi trebuit sa aiba loc in aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus. Evenimentul se desfasura la fiecare al doilea an si a atras, anul trecut, 820.000 de oameni din 14 tari.Potrivit Reuters, Salonul urma…

- Renault va extinde pana pe 13 februarie perioada in care va fi inchisa fabrica sa din Wuhan, China, in linie cu indicatiile autoritatilor de la Beijing privind epidemia cu coronavirus, si a extinderii...

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei, si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra,…

- Orasul Xian (capitala provinciei Shaanxi) va suspenda toate cursele de autobuz si taxi intre orase si catre alte provincii. De asemenea, Provincia Shadong a anuntat ca opreste toate autobuzele interorasenesti si catre alte provincii. China a interzis comertul cu animale salbatice si cu produse alimentare…