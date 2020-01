Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat sâmbata înlocuirea reprezentantului sau la Hong Kong, o schimbare care pare sa ilustreze vointa Beijingului de a solutiona criza provocata în teritoriul autonom de manifestatiile pro-democratie, scrie Agerpres, citând AFP.Wang Zhimin, de 62 de ani, "a…

- Sute de demonstranti pro-China au iesit in strada la Hong Kong in sprijinul autoritatilor, pentru a denunta protestele anti-guvernamentale tot mai violente din orasul guvernat de Beijing si pentru a sprijini politia care a devenit principala tinta a atacurilor, transmite Reuters potrivit news.roIn…

- Hong Kong-ul a fost o parte importanta a discutiilor din cadrul sedintei plenare a Partidului Comunist ce s-a incheiat joi, a spus Shen Chunyao, inalt responsabil al Biroului pentru Hong Kong si Macao din cadrul guvernului chinez, in cadrul unei conferinte de presa. Totodata, potrivit lui…

- Hong Kong a intrat in recesiune in trimestrul trei din 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome, dar si al efectelor razboiului comercial dintre…

- Milioane de demonstranti au iesit anul acesta pe strazile din Hong Kong, cerand democratie in fosta colonie britanica, revenita sub autoritatea Beijingului in 1997. O mica parte dintre protestatari au cerut si independenta fata de China, remarca Reuters, citeaza Agerpres. Adunarea din Hong…

- Un grup de parlamentari americani, printre care se afla și Sen. Ted Cruz, Eon Wyden, Marco Rubio și Alexandria Ocasio-Cortez, au solicitat vineri șefului executiv al companiei Apple, Tim Cook, sa reintroduca aplicația HKMap, folosita în Hong Kong, scrie Reuters. La începutul acestei…

- O mentalitate de tipul "Razboi Rece" și un "comportament de harțuitor" împiedica încrederea reciproca în cyberspațiu, a declarat șeful pentru propaganda din China, duminica, în deschiderea evenimentului World Internet Conference, organizat în orașul…