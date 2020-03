Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit in Italia 200. Cele mai multe cazuri sunt in Lombardia - 165. Italia se afla pe locul trei in lume la numarul de imbolnaviri cauzate de coronavirus, dupa China si Coreea de Sud, potrivit Mediafax.Numarul imbolnavirilor cu coronavirus a…

- Numarul zilnic de noi cazuri de contaminare cu coronavirus in China este scadere, cu 397 de cazuri anuntate sambata de comisia nationala de sanatate fata de aproape 900 vineri, relateaza AFP.Noile decese cauzate de noul coronavirus sunt in numar de 109, potrivit comisiei, ceea ce a adus totalul…

- China a anuntat vineri 500 de cazuri de contaminare cu coronavirus in penitenciare, dintre care cel putin 200 in aceeasi inchisoare, alimentand temerile referitoare la noi focare de propagare a virusului, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Numarul cazurilor de infectare cu noul virus gripal din China s-a stabilizat, dar este necesara „extrem de multa precautie” în interpretarea cifrelor, declara Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), în timp ce bilantul a ajuns…

- Cabinetul Italiei a decis vineri sa declare stare de urgența dupa ce primele doua cazuri de coronavirus au fost confirmate în țara, a spus o sursa guvernamentala, relateaza Reuters. Doi turiști chinezi aflați la Roma au contractat virusul și au fost puși în izolare într-un spital…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…