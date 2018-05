Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu CBRE a aratat ca productivitatea angajatilor creste cu pana la 45% daca acestia beneficiaza de un mediu de lucru unde au parte de o experienta de lucru. Astfel, un birou ar trebui sa aiba zona de lucru, dar si una de relaxare, una de food, plante si lumina, dar si multe altele. In Romania,…

- O singura lovitura la cap, chiar si superficiala, poate creste riscul de aparitie a bolii Parkinson, conform unui studiu realizat in Statele Unite, citat de Press Association. Riscul de a fi diagnosticat cu boala Parkinson este cu 56% mai mare in urma unei ''leziuni cerebrale traumatice usoare'',…

- Nord-coreenii sunt sclavi in Europa pentru a finanța programul nuclear al lui Kim Jong-un. In jur de 150.000 de nord-coreeni sunt trimiși in Europa pentru a munci, iar banii obținuți de aceșia ajung la regimul de la Phenian, rezulta dintr-un documentar realizat de jurnaliștii BBC. Muncitorii din Coreea…

- Lista de marfuri americane afectate de noile taxe vamale impuse de China include, printre altele, vehicule, produse chimice, anumite tipuri de aeronave, soia, porumb și alte produse agricole. China va impune taxe și pentru whisky-ul american, trabucuri și tutun, cateva tipuri de carne de vita, lubrifianți…

- Femeia in varsta de 35 de ani avea datorii la jocurile de noroc in valoare de 9.500 de dolari și planuise sa provoace incendiul, apoi sa il stinga, in speranța ca familia o va recompensa pentru fapta ei „eroica”.Tatal copiilor, Lin Shengbin, se afla intr-o calatorie de afaceri cand a avut…

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association. Asocierea dintre cancerul esofagian, consumul de…

- Incepand cu data de 1 ianuarie, angajații sistemului penitenciar beneficiaza de salarii mai mari.Potrivit responsabililor din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare, leafa unui salariat va crește in medie cu 500 de lei.

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Timiș, desfașurata miercuri, aleșii județeni au votat noua grila de salarizare pentru angajați. Pe langa indexarea necesara plații contribuțiilor sociale, liderul CJ Timiș, Calin Dobra, a spus ca salariile vor crește cu 4-10 la suta. „Conform…