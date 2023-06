China sapă o gaură de 10.000 de metri adâncime în Pământ. Unde vrea să ajungă? – VIDEO Oamenii de știința chinezi au inceput sa foreze o gaura de 10.000 de metri in scoarța terestra, in timp ce a doua cea mai mare economie a lumii exploreaza noi frontiere deasupra și sub suprafața planetei. Forajul pentru ceea ce va fi cea mai adanca gaura de foraj din China a inceput marți in regiunea […] The post China sapa o gaura de 10.000 de metri adancime in Pamant. Unde vrea sa ajunga? - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința chinezi au inceput sa foreze o gaura de 10.000 de metri in scoarța terestra, in timp ce a doua cea mai mare economie a lumii exploreaza noi frontiere deasupra și sub suprafața planetei.Forajul pentru ceea ce va fi cea mai adanca gaura de foraj din China a inceput marți in regiunea…

- Doi muncitori au fost prinși sub un mal de pamant, in timp ce faceau lucrari, in Caracal. Unul dintre ei a fost scos de colegi și dus la spital, cu suspiciune de fractura de clavicula. Celalalt insa se afla la 7 metri adancime, iar in ciuda eforturilor de a-l scoate mai repede, barbatul a fost scos…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki si-a exprimat regretul joi fata de atitudinea "mioapa" a europenilor asupra Chinei, intr-o aluzie clara la vizita presedintelui francez Emmanuel Macron in aceasta tara, potrivit France Presse, informeaza Agerpres."Ei se intorc, cu o viziune mioapa, spre China…

- O gaura neagra „fugara", supermasiva, strabate Universul. Cantareste cat 20 de milioane de sori si lasa in urma o trena de stele. NASA a avertizat ca exista un „monstru invizibil in libertate", sub forma unei gauri negre „fugare". Gaura neagra supermasiva strabate Universul atat de repede incat, daca…

- Noi proteste paralizeaza Franța, in timp ce președintele țarii, Emmanuel Macron este intr-o vizita oficiala in China. Francezii continua sa se opuna reformei pensiilor, care ar crește cu doi ani varsa de pensionare. La Paris, protestele au degenerat rapid. Oamenii au aruncat cu pietre și cocktailuri…

- Oamenii de știința au filmat un pește inotand la o adancime extraordinara in ocean. Peștele – din genul Pseudoliparis – a fost filmat la 8.336 metri, cea mai mare adancime la care a fost vazut vreodata un pește inotand, scrie BBC.

- O gaura neagra uriașa se indreapta catre Pamant. Aceasta este, in prezent, situata chiar in fața sistemului nostru solar, au descoperit oamenii de știința. Ce precizari au facut oamenii de știința.

- CARAȘ-SEVERIN – Poliția județului vorbește despre noi acțiuni vizand legalitatea transportului de material lemnos pe drumurile din județ. Numai vineri, 17 martie, polițiștii de la Secția 1 Rurala Reșița au aplicat 2 sancțiuni contravenționale in valoare totala de 12.000 de lei și au dispus confiscarea…